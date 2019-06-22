"Наполи" может оформить трансфер Родригеса в ближайшие часы

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес в скором времени станет игроком "Наполи". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, трансфер может состоятся в сегодня, 22 июня. "Наполи" возьмет игрока в аренду до зимы 2020 года с опцией последующего выкупа. За футболиста неаполитанцы заплатят пять миллионов евро, за выкуп контракта - 35 миллионов.

Прошлые два сезона хавбек провел в аренде в "Баварии". В минувшем сезоне 27-летний игрок выступил в 28 матчах, отметившись 7 голами и 6 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что президент "Наполи" трансфером Родригеса хочет сорвать презентацию Маурицио Сарри в "Ювентусе".

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