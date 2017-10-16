"Наполи" может отправить в аренду травмированного Милика

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"Наполи" может отправить в аренду травмированного Милика

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не исключил, что клуб отдаст в аренду "Кьево" нападающего Аркадиуша Милика.

Напомним, что сейчас польский форвард восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

"Мы рассмотрим этот вариант. Мы постараемся убедить Аркадиуша. Там он сможет играть чаще, что ускорит его полное восстановление" - цитирует Де Лаурентиса La Gazzetta dello Sport.

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