"Наполи" может перебраться в другой город

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"Наполи" может перебраться в другой город

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с передислокацией клуба в другой город, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владелец "партенопейцев" недоволен позицией властей Неаполя, которые отказываются выделять землю под возведение нового стадиона.

В связи с этим, Де Лаурентис раздумывает над переездом "Наполи" в один из близлежащих населенных пунктов, в частности, город Мелито.

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