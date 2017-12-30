"Наполи" может перебраться в другой город

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассматривает вариант с передислокацией клуба в другой город, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владелец "партенопейцев" недоволен позицией властей Неаполя, которые отказываются выделять землю под возведение нового стадиона.

В связи с этим, Де Лаурентис раздумывает над переездом "Наполи" в один из близлежащих населенных пунктов, в частности, город Мелито.

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