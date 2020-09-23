"Наполи" может перехватить трансферную цель "Зенита"

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"Наполи" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Неаполитанский "Наполи" ведет переговоры по трансферу уругвайского полузащитника миланского "Интера" Матиаса Весино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. 

По данным источника, переход может состояться до закрытия трансферного окна. В ближайшее время "Наполи" согласует с игроком условия личного контракта. Ранее сообщалось, что Весино входит в сферу интересов "Зенита".

29-летний Весино выступает за "Интер" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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