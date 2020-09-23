"Наполи" может перехватить трансферную цель "Зенита"
Неаполитанский "Наполи" ведет переговоры по трансферу уругвайского полузащитника миланского "Интера" Матиаса Весино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, переход может состояться до закрытия трансферного окна. В ближайшее время "Наполи" согласует с игроком условия личного контракта. Ранее сообщалось, что Весино входит в сферу интересов "Зенита".
29-летний Весино выступает за "Интер" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Дриусси не хочет покидать "Зенит". Клуб готовит для него новый контракт. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на полузащитника "Челси"
-
"Динамо" может избавиться от самого дорогого игрока в истории клуба
-
"Наполи" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Тикиньо не перейдет в "Локомотив"
-
"Тамбов" может окончательно переехать в другой город
-
УЕФА назвал тренеров, которые заняли 4-10 места по итогам сезона
-
Моуринью высказался о возможном уходе Алли из "Тоттенхэма"
-
"Спартак" нацелился на защитника "Бенфики"
-
Серж Орье отказался переходить в "Спартак"
-
ЦСКА разгромно проиграл в молодежном чемпионате России. "Спартак" и "Рубин" добились побед
-
В "Локомотиве" отреагировали на возможный переход Далера Кузяева
-
"Ливерпуль" близок к трансферу африканского форварда
-
Луис Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны"
-
"Урал" объявил об уходе швейцарского хавбека
-
Александр Бородюк покинул пост главного тренера австрийского "Хорна"
-
"Бавария" предложит Альбе новый контракт. Его условия намного хуже требований игрока
-
Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона
-
Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА
-
Футболисты "Реала" отказались от крупной премии за чемпионство и выигрыш Суперкубка Испании
-
Далер Кузяев близок к переходу в "Локомотив"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17