"Наполи" может перехватить тренера у "Шахтера"

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис может пригласить тренера по окончании сезона. В этом случае клуб покинет нынешний наставник Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что переговоры с Аллегри начал донецкий "Шахтер", руководство которого недовольно последними результатами команды.

53-летний Аллегри является безработным с лета 2019 года. Ранее он тренировал "Милан" и "Ювентус".

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