"Наполи" может перехватить тренера у "Шахтера"

Теги наполимассимилиано аллегришахтер донецк

"Наполи" может перехватить тренера у "Шахтера"

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис может пригласить тренера по окончании сезона. В этом случае клуб покинет нынешний наставник Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что переговоры с Аллегри начал донецкий "Шахтер", руководство которого недовольно последними результатами команды.

53-летний Аллегри является безработным с лета 2019 года. Ранее он тренировал "Милан" и "Ювентус".

Не пропустите: "Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов