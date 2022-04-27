"Наполи" может переманить тренера "Шахтера"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к главному тренеру донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, владелец итальянского клуба Аурелио де Лаурентис недоволен текущей формой команды и может уволить нынешнего наставника Лучано Спаллетти. В трех последних матчах чемпионата Италии "Наполи" набрал всего одно и практически потерял шансы на чемпионство.

42-летний Де Дзерби ранее успешно работал в Серии А с "Сассуоло", а с лета 2021 года возглавляет "Шахтер". Впрочем, чемпионат Украины был завершен досрочно из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.

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