"Наполи" может переманить тренера "Шахтера"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к главному тренеру донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, владелец итальянского клуба Аурелио де Лаурентис недоволен текущей формой команды и может уволить нынешнего наставника Лучано Спаллетти. В трех последних матчах чемпионата Италии "Наполи" набрал всего одно и практически потерял шансы на чемпионство.
42-летний Де Дзерби ранее успешно работал в Серии А с "Сассуоло", а с лета 2021 года возглавляет "Шахтер". Впрочем, чемпионат Украины был завершен досрочно из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины.
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Расписание полуфинальных матчей Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17