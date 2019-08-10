"Наполи" может подписать форварда "Порту"
Малийский нападающий "Порту" Мусса Марега может перейти в "Наполи", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, агенты форварда предложили услуги своего клиента неаполитанскому клубу. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
28-летний Марега выступает за "Порту" с 2016 года. Всего за португальский клуб он провел 101 матч во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 19 результативных передач. За сборную Мали сыграл 24 матча и забил три мяча. Его контракт с "драконами" действует до лета 2021 года.
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|38
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|Интер Милан
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|5
|Милан
|38
|68
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|Рома
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|Лацио
|38
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|Болонья
|38
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|Сассуоло
|38
|43
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|Удинезе
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