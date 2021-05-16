"Наполи" может подписать лидера "Вильярреала"

Фото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен

Как сообщает Calciomercato, "Наполи" интересуется защитником "Вильярреала" Пау Торресом.

По информации источника, итальянцы хотят купить 24-летнего испанца в летнее трансферное окно. Также сообщается, что "Вильярреал" готов отпустить своего защитника за сумму не менее 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Пау Торрес провел 41 игру, в которых сумел отметиться 3 голами и сделать 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Северная Корея отказалась от ЧМ-2022. | http://soccernews.ru