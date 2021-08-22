"Наполи" может подписать полузащитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич может стать игроком "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в переходе лично заинтересован главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти, который знаком с боснийцем по совместной работе в "Роме".

Футболист хотел бы перейти в "Ювентус", однако туринцы подписали Мануэля Локателли.

В прошедшем сезоне Пьянич сыграл 30 матчей за "Барселону".

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