"Наполи" может потерять двух основных футболистов

"Наполи" этим летом могут покинуть сразу несколько основных игроков.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, речь идет о хавбеке Мареке Хамшике и нападающем Дрисе Мертенсе. Отмечается, что словак может отправиться в Китай, а бельгийцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, из "Наполи" могут уйти Рауль Альбиоль, Хосе Кальехон и Жоржиньо.

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