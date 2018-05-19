"Наполи" может потерять двух основных футболистов

Теги наполимарек хамшикдрис мертенс

"Наполи" может потерять двух основных футболистов

"Наполи" этим летом могут покинуть сразу несколько основных игроков.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, речь идет о хавбеке Мареке Хамшике и нападающем Дрисе Мертенсе. Отмечается, что словак может отправиться в Китай, а бельгийцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, из "Наполи" могут уйти Рауль Альбиоль, Хосе Кальехон и Жоржиньо.

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