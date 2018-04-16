"Наполи" может потерять одного из своих лидеров
Ближайшим летом "Наполи" может потерять одного из своих лидеров, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, неаполитанский клуб может покинуть атакующий полузащитник Дрис Мертенс.
Дело в том, что "Наполи" пока не может договориться с 30-летним бельгийцем о новом контракте, а действующее соглашение истечёт уже в 2020 году.
В этом сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 43 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
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|Болонья
|32
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|Удинезе
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