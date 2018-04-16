Ближайшим летом "Наполи" может потерять одного из своих лидеров, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб может покинуть атакующий полузащитник Дрис Мертенс.

Дело в том, что "Наполи" пока не может договориться с 30-летним бельгийцем о новом контракте, а действующее соглашение истечёт уже в 2020 году.

В этом сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 43 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

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