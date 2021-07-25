"Наполи" может потерять основного хавбека на полгода

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"Наполи" может потерять основного хавбека на полгода

Фото: инстаграм Диего Демме/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник неаполитанского "Наполи" Диего Демме выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, футболист травмировал колено в товарищеском матче с "Про Верчелли" (1:0). У хавбек подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если диагноз подтвердится, то Демме пропустит до шести месяцев из-за травмы.

В прошлом сезоне 29-летний Демме провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Наполи" продлил соглашение с Ди Лоренцо. | http://soccernews.ru
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