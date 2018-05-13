"Наполи" может пригласить топ-тренера
"Наполи" проявляет интерес к экс-тренеру "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям издания, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис провел предварительные переговоры со специалистом. На посту "Наполи" Анчелотти может заменить Маурицио Сарри, который собирается покинуть клуб.
Стоит отметить, что 58-летним Анчелотти также интересуются "Ювентус", "Арсенал" и "Зенит".
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|37
|92
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|Наполи
|37
|88
|3
|Рома
|37
|74
|4
|Лацио
|37
|72
|5
|Интер Милан
|37
|69
|6
|Милан
|37
|61
|7
|Аталанта
|37
|60
|8
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Сампдория
|37
|54
|10
|Торино
|37
|51
|11
|Сассуоло
|37
|43
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|Дженоа
|37
|41
|13
|Болонья
|37
|39
|14
|Кьево
|37
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|15
|Удинезе
|37
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|16
|Кальяри
|37
|36
|17
|СПАЛ
|37
|35
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|Кротоне
|37
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|19
|Хеллас Верона
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|Беневенто
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|21