"Наполи" может пригласить топ-тренера

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"Наполи" может пригласить топ-тренера

"Наполи" проявляет интерес к экс-тренеру "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис провел предварительные переговоры со специалистом. На посту "Наполи" Анчелотти может заменить Маурицио Сарри, который собирается покинуть клуб.

Стоит отметить, что 58-летним Анчелотти также интересуются "Ювентус", "Арсенал" и "Зенит".

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