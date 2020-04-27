"Наполи" может продать Лосано из-за трансфера Азмуна
Возможное приобретение нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, скорее всего, повлияет на будущее в "Наполи" вингера Ирвинга Лосано.
В виду отсутствия в составе неаполитанцев вакантного места для игрока из-за пределов ЕС клубу придётся расставаться с кем-то из действующих футболистов.
По информации La Gazzetta dello Sport, вероятно, что "Наполи" предпочтёт продать мексиканца, который только прошлым летом перебрался в Италию за 38 миллионов евро.
В дебютном сезоне 24-летний Лосано сыграл 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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