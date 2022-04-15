"Наполи" может продлить контракт с Мертенсом

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"Наполи" может продлить контракт с Мертенсом

Фото: твиттер Мертенса\Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс может подписать новое соглашение с неаполитанцами, сообщает издание Football Italia.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан всего на один сезон, однако в него будет включена возможность пролонгации до 2024 года.

Отмечается, что в новом контракте оклад Мертенса упадет примерно в три раза - с 4 миллионов евро в год до 1 или полутора. Но будут предусмотрены бонусы.

В составе "Наполи" с 2013 года бельгиец сыграл 391 матч, в которых забил 145 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

В нынешнем сезоне Мертенс принял участие в 31 матче, в которых забил 10 голов.

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