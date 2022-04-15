"Наполи" может продлить контракт с Мертенсом
Фото: твиттер Мертенса\Автор неизвестен
Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс может подписать новое соглашение с неаполитанцами, сообщает издание Football Italia.
По информации источника, новый контракт будет рассчитан всего на один сезон, однако в него будет включена возможность пролонгации до 2024 года.
Отмечается, что в новом контракте оклад Мертенса упадет примерно в три раза - с 4 миллионов евро в год до 1 или полутора. Но будут предусмотрены бонусы.
В составе "Наполи" с 2013 года бельгиец сыграл 391 матч, в которых забил 145 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.
В нынешнем сезоне Мертенс принял участие в 31 матче, в которых забил 10 голов.
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|16
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|26
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|Лечче
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