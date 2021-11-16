"Наполи" может продлить контракт с Оспиной

Теги наполидавид оспина

"Наполи" может продлить контракт с ОспинойФото: инстаграм Оспины/Автор неизвестен

Колумбийский голкипер "Наполи" Давид Оспина может продлить соглашение с неаполитанским клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб из Неаполя готов предложить вратарю контракт до июня 2024 года с возможностью пролонгации на еще один сезон. 

Отмечается, что в колумбийце заинтересованы туринский "Ювентус" и римский "Лацио".

Нынешний контракт Оспины с "Наполи" рассчитан до конца текущего сезона.

Также не пропустите: Источник: "Барселона" на 100% заинтересована в Стерлинге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Только не говорите Роналду": Джорджина оценила пост Месси в соцсети

"Только не говорите Роналду": Джорджина оценила пост Месси в соцсети

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов