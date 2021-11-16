"Наполи" может продлить контракт с Оспиной
Фото: инстаграм Оспины/Автор неизвестен
Колумбийский голкипер "Наполи" Давид Оспина может продлить соглашение с неаполитанским клубом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб из Неаполя готов предложить вратарю контракт до июня 2024 года с возможностью пролонгации на еще один сезон.
Отмечается, что в колумбийце заинтересованы туринский "Ювентус" и римский "Лацио".
Нынешний контракт Оспины с "Наполи" рассчитан до конца текущего сезона.
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