"Наполи" может продлить контракт с Оспиной

Фото: инстаграм Оспины/Автор неизвестен

Колумбийский голкипер "Наполи" Давид Оспина может продлить соглашение с неаполитанским клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб из Неаполя готов предложить вратарю контракт до июня 2024 года с возможностью пролонгации на еще один сезон.

Отмечается, что в колумбийце заинтересованы туринский "Ювентус" и римский "Лацио".

Нынешний контракт Оспины с "Наполи" рассчитан до конца текущего сезона.

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