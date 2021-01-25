"Наполи" может сменить тренера в ближайшее время

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис задумался об увольнении Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, сообщает La Stampa.

По сведениям издания, де Лаурентис обсудит вариант с заменой тренера со спортивным директором Криштиану Джунтоли. Вместо Гаттузо "Наполи" может возглавить Рафаэль Бенитес, который ранее уже тренировал клуб с 2013 по 2015 годы.

Напомним, что "Наполи" в последних матчах проиграл "Вероне" (1:3) в Серии А и "Ювентусу" (0:2) в Суперкубке Италии (0:2).

В чемпионате Италии "Наполи" занимает шестое место, а также вышел в плей-офф Лиги Европы.

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