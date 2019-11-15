"Наполи" может снизить стоимость Кулибали

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали близок к уходу из клуба, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, неубедительная игра сенегальца и возникшие финансовые проблемы вынуждают неаполитанцев всерьёз задуматься о продаже футболиста.

При этом за Кулибали уже вряд ли удастся выручить 100 миллионов евро, которые предлагал ранее "Манчестер Юнайтед", поэтому клуб может снизить его стоимость.

Источник считает, что за африканского центрбека "партенопейцы" будут просить около 70 миллионов.

28-летний Кулибали выступает за "Наполи" с 2014 года, сыграл 226 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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