"Наполи" может вернуться к кандидатуре Сарри

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"Наполи" может вернуться к кандидатуре Сарри

Во время летнего межсезонья в "Наполи" ожидаются перемены на тренерском мостике, пишет Football Italia.

По информации источника, Дженнаро Гаттузо, вероятно, покинет пост, а его сменщиком может стать Маурицио Сарри.

Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не исключает возвращение 62-летнего специалиста, несмотря на конфликт с ним.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Сейчас наставник остаётся без команды.

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