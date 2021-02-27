"Наполи" может вернуться к кандидатуре Сарри
Во время летнего межсезонья в "Наполи" ожидаются перемены на тренерском мостике, пишет Football Italia.
По информации источника, Дженнаро Гаттузо, вероятно, покинет пост, а его сменщиком может стать Маурицио Сарри.
Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не исключает возвращение 62-летнего специалиста, несмотря на конфликт с ним.
Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Сейчас наставник остаётся без команды.
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