"Наполи" может вернуться в борьбу за Ибрагимовича, но при одном условии

"Наполи" не отказался окончательно от подписания форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

По информации Football Italia, неаполитанский клуб намерен вернуться в борьбу за звёздного шведа в случае выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.

Дело в том, что сейчас у "партенопейцев" не хватает денег на контракт для 38-летнего нападающего, но успехи в самом престижном еврокубковом турнире принесут им необходимые средства.

31 декабря Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента. Главным претендентом на него считается "Милан".

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