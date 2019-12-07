"Наполи" может вернуться в борьбу за Ибрагимовича, но при одном условии
"Наполи" не отказался окончательно от подписания форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
По информации Football Italia, неаполитанский клуб намерен вернуться в борьбу за звёздного шведа в случае выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.
Дело в том, что сейчас у "партенопейцев" не хватает денег на контракт для 38-летнего нападающего, но успехи в самом престижном еврокубковом турнире принесут им необходимые средства.
31 декабря Ибрагимович покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в качестве свободного агента. Главным претендентом на него считается "Милан".
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|Лацио
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|Кальяри
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|Наполи
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|Сампдория
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