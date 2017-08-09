"Наполи" может выкупить Зинченко за 5 миллионов

Теги наполиманчестер сити

"Наполи" может выкупить Зинченко за 5 миллионов"Наполи" обсудил с "Манчестер Сити" детали аренды украинского полузащитника Александра Зинченко.

Ожидается, что итальянский клуб выкупит права на футболиста за 5 миллионов евро.

Напомним, сам Зинченко захотел перебраться в Италию.

В "Манчестер Сити" украинец перешел из "Уфы" в 2016 году. В прошлом сезоне на правах аренды выступал за ПСВ.

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