"Наполи" может забрать у "Ромы" Дзаньоло
Фото: твиттер Дзаньоло\Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и "Ромы" Николо Дзаньоло может в летнее трансферное окно стать футболистом "Наполи", сообщает издание Il Corriero dello Sport.
По информации источника, "Наполи" видит в Дзаньоло замену для Лоренцо Инсинье, который уже летом переедет в МЛС.
Отмечается, что единственная сложность заключается в стоимости итальянца. Дело в том, что "Рома" пока не планирует продавать Николо дешевле, чем за 70 миллионов евро.
Напомним, что контракт Дзаньоло с римлянами истекает в 2024 году.
Ранее сообщалось, что "Наполи" почти оформил подписание Хвичи из "Динамо" Батуми.
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|Команда
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17