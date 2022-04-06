"Наполи" может забрать у "Ромы" Дзаньоло

Фото: твиттер Дзаньоло\Автор неизвестен

Хавбек сборной Италии и "Ромы" Николо Дзаньоло может в летнее трансферное окно стать футболистом "Наполи", сообщает издание Il Corriero dello Sport.

По информации источника, "Наполи" видит в Дзаньоло замену для Лоренцо Инсинье, который уже летом переедет в МЛС.

Отмечается, что единственная сложность заключается в стоимости итальянца. Дело в том, что "Рома" пока не планирует продавать Николо дешевле, чем за 70 миллионов евро.

Напомним, что контракт Дзаньоло с римлянами истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что "Наполи" почти оформил подписание Хвичи из "Динамо" Батуми.

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