"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей
Фото: инстаграм Хвичи\Автор неизвестен
Вингер сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может перейти в один из грандов итальянской Серии А, сообщает журналист Альфердо Педулла.
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован "Наполи". Неаполитанцы намерены заменить грузинским игроком Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в "Торонто".
Ранее сообщалось, что Хвича может не вернуться в "Рубин" из сборной Грузии по причине давления на его семью из-за того, что он играет за клуб из России.
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