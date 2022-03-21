"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей

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"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей

Фото: инстаграм Хвичи\Автор неизвестен

Вингер сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может перейти в один из грандов итальянской Серии А, сообщает журналист Альфердо Педулла.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован "Наполи". Неаполитанцы намерены заменить грузинским игроком Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в "Торонто".

Ранее сообщалось, что Хвича может не вернуться в "Рубин" из сборной Грузии по причине давления на его семью из-за того, что он играет за клуб из России.

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