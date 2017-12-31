"Наполи" может заплатить 25 миллионов евро за форварда "Болоньи"

Теги наполиболоньясимоне верди

"Наполи" может заплатить 25 миллионов евро за форварда "Болоньи"

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Болоньи" Симоне Верди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Неаполитанцы рассматривают игрока в качестве дублера основному форварду Дрису Мертенсу.

В этом сезоне 25-летний Верди провел за "Болонью" 20 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Аллан назвал главную цель "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов