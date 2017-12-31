"Наполи" может заплатить 25 миллионов евро за форварда "Болоньи"

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Болоньи" Симоне Верди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 25 миллионов евро. Неаполитанцы рассматривают игрока в качестве дублера основному форварду Дрису Мертенсу.

В этом сезоне 25-летний Верди провел за "Болонью" 20 матчей и забил 6 голов.

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