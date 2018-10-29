"Наполи" на 90-й минуте спас матч с "Ромой"

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Наполи" и "Рома" сыграли вничью. Счет в начале встречи открыл Стефан Эль-Шаарави, но в самой концовке хозяев спас от поражение Дрис Мертенс.

После этого матча "Наполи", набрав 22 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Рома" находится на восьмой позиции, имея в активе 15 баллов.

"Наполи" – "Рома" - 1:1 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 14 - 0:1, Мертенс, 90 - 1:1

"Наполи": Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай (Малькюи, 70), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан, Кальехон, Гамшик (Зелиньски, 75), Инсинье, Милик (Мертенс, 56).

"Рома": Ольсен, Манолас (Фасио, 75), Коларов, Сантон, Жезус, де Росси (Кристанте, 43), Нзонзи, Пеллегрини, Ундер (Флоренци, 65), Эль-Шаарави, Джеко.

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