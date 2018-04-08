"Наполи" на 93-й минуте вырвал победу над "Кьево"
Завершились три матча 31-го тура чемпионата Италии. Идущий вторым "Наполи" одержал тяжелейшую победу над "Кьево", благодаря голу Амаду Диавара на 93-й минуте. "Верона" минимально выиграла у "Кальяри", "Кротоне" победил "Болонью".
"Наполи" – "Кьево" - 2:1 (0:0)
Голы: Стемпиньски, 73 - 0:1, Милик, 89 - 1:1, Диавара, 90+3 - 2:1
"Наполи": Рейна, Тонелли, Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Милик, 64), Диавара, Кальехон, Аллан (Зелиньски, 70), Инсинье, Мертенс (Рог, 90).
"Кьево": Соррентино, Бани, Томович, Гобби, Депаоли, Джаккерини (Лерис, 82), Радованович, Бастьен, Ригони, Меджорини (Стемпиньски, 52), Инглезе.
"Верона" – "Кальяри" - 1:0 (1:0)
Гол: Ромуло, 36 (с пенальти) - 1:0
"Верона": Николас, Вукович, Супреан, Феррари, Бьянкетти, Ромуло, Фарес, Фоссати, Сукулини (Тупта, 77), Ааронс (Караччоло, 70), Черчи (Валоти, 60).
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Кастан, Ионицэ, Ликояннис (Мианге, 11), Падоин (Коссу, 74), Фараго, Барелла, Сау (Сетер, 58), Паволетти.
"Кротоне" – "Болонья" - 1:0 (1:0)
Гол: Сими, 25 - 1:0
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Барберис, Мандрагора, Стоян, Риччи (Роден, 78), Тротта (Сампиризи, 68), Сими (Тумминелло, 83).
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Торосидис, Хеландер, Донса (Джемаили, 46), Пульгар, Верди, Поли (Авенатти, 75), Ди Франческо (Фаллетти, 60), Паласио.
Не пропустите: Льяич принес "Торино" победу над "Интером". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13