"Наполи" на 93-й минуте вырвал победу над "Кьево"

Завершились три матча 31-го тура чемпионата Италии. Идущий вторым "Наполи" одержал тяжелейшую победу над "Кьево", благодаря голу Амаду Диавара на 93-й минуте. "Верона" минимально выиграла у "Кальяри", "Кротоне" победил "Болонью".

"Наполи" – "Кьево" - 2:1 (0:0)

Голы: Стемпиньски, 73 - 0:1, Милик, 89 - 1:1, Диавара, 90+3 - 2:1

"Наполи": Рейна, Тонелли, Руй, Хюсай, Кулибали, Хамшик (Милик, 64), Диавара, Кальехон, Аллан (Зелиньски, 70), Инсинье, Мертенс (Рог, 90).

"Кьево": Соррентино, Бани, Томович, Гобби, Депаоли, Джаккерини (Лерис, 82), Радованович, Бастьен, Ригони, Меджорини (Стемпиньски, 52), Инглезе.

"Верона" – "Кальяри" - 1:0 (1:0)

Гол: Ромуло, 36 (с пенальти) - 1:0

"Верона": Николас, Вукович, Супреан, Феррари, Бьянкетти, Ромуло, Фарес, Фоссати, Сукулини (Тупта, 77), Ааронс (Караччоло, 70), Черчи (Валоти, 60).

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Романья, Кастан, Ионицэ, Ликояннис (Мианге, 11), Падоин (Коссу, 74), Фараго, Барелла, Сау (Сетер, 58), Паволетти.

"Кротоне" – "Болонья" - 1:0 (1:0)

Гол: Сими, 25 - 1:0

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Барберис, Мандрагора, Стоян, Риччи (Роден, 78), Тротта (Сампиризи, 68), Сими (Тумминелло, 83).

"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина, Торосидис, Хеландер, Донса (Джемаили, 46), Пульгар, Верди, Поли (Авенатти, 75), Ди Франческо (Фаллетти, 60), Паласио.

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