"Наполи" на 94-й минуте вырвал победу над "Лацио"
Фото твиттер Серии А
В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде одолел "Лацио".
Неаполитанцы выиграли со счётом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте.
"Лацио" – "Наполи" - 1:2
Голы: 0:1 – 62 Инсинье, 1:1 – 88 Педро, 1:2 – 90+4 Фабиан Руис.
"Лацио": Стракоша, Марушич, Габаррон (Ачерби, 84), Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 71), Лейва (Башич, 84), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 65).
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Лоботка, 81), Зелиньски (Элмаз, 57), Фабиан Руис, Инсинье (Жезус, 90), Политано (Унас, 81), Осимхен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17