"Наполи" на 94-й минуте вырвал победу над "Лацио"

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"Наполи" на 94-й минуте вырвал победу над "Лацио"

Фото твиттер Серии А

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде одолел "Лацио".

Неаполитанцы выиграли со счётом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте.

"Лацио" – "Наполи" - 1:2

Голы: 0:1 – 62 Инсинье, 1:1 – 88 Педро, 1:2 – 90+4 Фабиан Руис.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Габаррон (Ачерби, 84), Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 71), Лейва (Башич, 84), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 65).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Лоботка, 81), Зелиньски (Элмаз, 57), Фабиан Руис, Инсинье (Жезус, 90), Политано (Унас, 81), Осимхен.

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