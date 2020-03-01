"Наполи" на классе обыграл "Торино"
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Торино".
Неаполитанцы по-прежнему занимают шестое место, а "Торино" - 15-е.
"Наполи" - "Торино" 2:1
Голы: Манолас, 19 - 1:0, Ди Лоренцо, 82 - 2:0, Эдера, 90 - 2:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Максимович, Манолас, Лоботка (Аллан, 80), Зелиньски, Инсинье, Фабиан Руис, Политано (Элмаз, 84), Милик (Мертенс, 74).
"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, де Сильвестри, Базелли (Мейте, 66), Ринкон (Верди, 83), Лукич, Бремер, Белотти, Дзадза (Эдера, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15