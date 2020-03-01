"Наполи" на классе обыграл "Торино"

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"Наполи" на классе обыграл "Торино"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Торино".

Неаполитанцы по-прежнему занимают шестое место, а "Торино" - 15-е.

"Наполи" - "Торино" 2:1

Голы: Манолас, 19 - 1:0, Ди Лоренцо, 82 - 2:0, Эдера, 90 - 2:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай, Максимович, Манолас, Лоботка (Аллан, 80), Зелиньски, Инсинье, Фабиан Руис, Политано (Элмаз, 84), Милик (Мертенс, 74).

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, де Сильвестри, Базелли (Мейте, 66), Ринкон (Верди, 83), Лукич, Бремер, Белотти, Дзадза (Эдера, 83).

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