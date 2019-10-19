"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видео голов)

В 8-м туре итальянской Серии А "Наполи" уверенно обыграл "Верону".

Теперь неаполитанцы занимают четвертое место, отставая от лидирующего "Ювентуса" на три очка.

"Наполи" - "Верона" 2:0

Голы: Милик, 37 - 1:0, Милик, 67 - 2:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Малькюи, Юнес (Зелиньски, 65), Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Мертенс, 76), Милик (Льоренте, 81).

"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат (Тутино, 81), Велозу, Пессина, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 52), Стемпиньски (Ди Кармине, 60).

Предупреждения: Кулибали (4), Лазович (15), Гюнтер (54), Фараони (66), Зелиньски (83), Мертенс (90).

Читайте также: "Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой". | http://soccernews.ru