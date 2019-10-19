"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видео голов)
В 8-м туре итальянской Серии А "Наполи" уверенно обыграл "Верону".
Теперь неаполитанцы занимают четвертое место, отставая от лидирующего "Ювентуса" на три очка.
"Наполи" - "Верона" 2:0
Голы: Милик, 37 - 1:0, Милик, 67 - 2:0
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Малькюи, Юнес (Зелиньски, 65), Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Мертенс, 76), Милик (Льоренте, 81).
"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Амрабат (Тутино, 81), Велозу, Пессина, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 52), Стемпиньски (Ди Кармине, 60).
Предупреждения: Кулибали (4), Лазович (15), Гюнтер (54), Фараони (66), Зелиньски (83), Мертенс (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3