"Наполи" на матч с "Вероной" наденет футболки в честь рекорда Мертенса
Игроки "Наполи" выйдут на матч Серии А против "Вероны" в специальных футболках, посвященных бомбардирскому рекорду Дриса Мертенса. Об этом пресс-служба клуба.
Напомним, в матче 1/2 финала Кубка Италии с "Интером" (1:1) Мертенс забил 122-й гол в составе неаполитанцев, побив рекорд Марека Хамшика, в активе которого 121 мяч.
Как будут выглядеть футболки - пока неизвестно, но на левой руке будет надпись "Дрис Мертенс - лучший бомбардир в истории".
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|25
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|Рома
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|Наполи
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|Хеллас Верона
|25
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|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
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|Сассуоло
|25
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