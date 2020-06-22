"Наполи" на матч с "Вероной" наденет футболки в честь рекорда Мертенса

Игроки "Наполи" выйдут на матч Серии А против "Вероны" в специальных футболках, посвященных бомбардирскому рекорду Дриса Мертенса. Об этом пресс-служба клуба.

Напомним, в матче 1/2 финала Кубка Италии с "Интером" (1:1) Мертенс забил 122-й гол в составе неаполитанцев, побив рекорд Марека Хамшика, в активе которого 121 мяч.

Как будут выглядеть футболки - пока неизвестно, но на левой руке будет надпись "Дрис Мертенс - лучший бомбардир в истории".

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