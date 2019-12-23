"Наполи" на последних минутах вырвал победу над "Сассуоло"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Наполи" добыл волевую победу над "Сассуоло".
Благодаря победе неаполитанцы поднялись на восьмое место в чемпионате.
"Сассуоло" - "Наполи" 1:2
Голы: Траоре, 29 - 1:0, Аллан, 57 - 1:1, Элмаз, 90 - 1:2
"Сассуоло": Пеголо, Пелузо, Марлон (Романья, 51), Кирьякопулос, Мюльдюр, Локателли, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Траоре, Бога (Маньянелли, 82), Капуто.
"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Зелиньски, Аллан, Инсинье, Фабиан Руис (Элмаз, 70), Кальехон, Милик (Мертенс, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Болонья
|17
|22
|9
|Наполи
|16
|21
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Сассуоло
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11