"Наполи" на последних минутах вырвал победу над "Сассуоло"

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"Наполи" на последних минутах вырвал победу над "Сассуоло"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Наполи" добыл волевую победу над "Сассуоло".

Благодаря победе неаполитанцы поднялись на восьмое место в чемпионате.

"Сассуоло" - "Наполи" 1:2

Голы: Траоре, 29 - 1:0, Аллан, 57 - 1:1, Элмаз, 90 - 1:2

"Сассуоло": Пеголо, Пелузо, Марлон (Романья, 51), Кирьякопулос, Мюльдюр, Локателли, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Траоре, Бога (Маньянелли, 82), Капуто.

"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Зелиньски, Аллан, Инсинье, Фабиан Руис (Элмаз, 70), Кальехон, Милик (Мертенс, 77).  

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