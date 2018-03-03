"Наполи" на "Сан-Паоло" сразится с "Ромой"

"Наполи" – "Рома"

Стадион: "Сан-Паоло"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давиде Масса

27 тур Серии А богат на эпичные противостояния. "Ювентус" сразится с "Лацио", также поклонников итальянского чемпионата ждет миланское дерби, а лидер "Наполи" примет на своем поле "Рому".

Неаполитанцы живут мечтой о победе в Серии А в текущем сезоне. Впрочем, ожидают скудетто они каждый год, но именно сейчас "Наполи", кажется, готов прервать гегемонию "Ювентуса". Туринцы штампуют стандартные победы, но никак не могут выйти в лидеры, так как самая яркая команда Италии "Наполи" также набирает свои три очка, но делает это в своем неповторимом стиле, влюбляя в себя незаинтересованных болельщиков. Ведь в отличие от академичного "Ювентуса", который забивает гол, а затем играет по счету, "Наполи" постоянно мчится вперед. Иногда у команды есть трудности с взломом массированной обороны, однако если у форвардов пошла игра, соперник капитулирует. В феврале неаполитанцы разгромили "Лацио" (4:1) и "Кальяри" (5:0).

"Наполи" выиграл десять последних матчей, до повторения рекорда "Интера" осталось семь игр. Будет символично, если команда Сарри повторит достижение миланского клуба, ведь восьмая рекордная игра должна быть против "Ювентуса".

"Рома" провалила конец декабря и весь январь, ни разу не выиграв в шести матчах. "Волки" немного улучшили свое положение в феврале, победив в четырех играх подряд, но затем проиграли важный матч "Милану", после чего опустились на пятое место. Команда Ди Франческо ведет отчаянную борьбу за Лигу чемпионов с "Интером" и "Лацио", но при этом нельзя сбрасывать со счетов набравший ход "Милан", а также крепкую "Сампдорию", которые могут лишить "Рому" даже пятого места, если римлян снова настигнет кризис.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 145 матчей: 51 победа "Ромы", 43 – у "Наполи", 51 ничья.

"Наполи" победил "Рому" 1:0 в матче первого круга. Гол на счету Инсинье.

"Рома" не проигрывает в Неаполе с ноября 2014 года.

Ориентировочные составы:

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альболь, Кулибали, Руй, Хамшик, Жоржиньо, Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

"Рома": Аллисон, Флоренци, Манолас, Фацио, Коларов, Стротман, Де Росси, Ундер, Наинголлан, Перотти, Джеко.

Прогноз на матч:

"Наполи" фаворит матча, так как игра проходит на "Сан-Паоло", хотя "Рома" не проиграла в Неаполе две свои последние игры. Однако сегодня сдержать атаку неаполитанцев "волкам" будет очень сложно. Букмекеры предлагают на победу "Наполи" коэффициент 1.70, на ничью – 3.95, на "Рому" – 5.90.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус" | http://soccernews.ru