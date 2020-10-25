"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью

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"Наполи" на выезде обыграл "Беневенто", "Парма" и "Специя" сыграли вничью

Представляем результаты матчей 5-го тура итальянской Серии А.

"Беневенто" - "Наполи" 1:2

Голы: Р. Инсинье, 30 - 1:0, Л. Инсинье, 60 - 1:1, Петанья, 67 - 1:2

"Беневенто": Монтипо, Фулон (Маджо, 64), Летициа, Кальдирола, Глик, Ионицэ, Дабо (Импрота, 64), Инсинье (Ди Серио, 77), Скьяттарелла, Капрари (Туйя, 53), Лападула (Сау, 64).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Манолас, Бакайоко (Демме, 74), Фабиан Руис (Лоботка, 88), Лосано (Политано, 58), Инсинье (Гулям, 88), Осимхен, Мертенс (Петанья, 58).


"Парма" - "Специя" 2:2

Голы: Шабо, 28 - 0:1, Агудело, 31 - 0:2, Гальоло, 34 - 1:2, Куцка (пен), 90 - 2:2

"Парма": Сепе, Гальоло, Якопони, Пеццелла, Грасси, Куртич (Зом, 79), Бругман (Сипрьен, 53), Куцка, Эрнани (Карамо, 53), Жервиньо, Корнелиус.

"Специя": Проведель, Шабо, Сала (Феррер, 55), Терци, Бастони (Делль`Орко, 63), Побега (Эстевес, 54), Агум, Агудело (Верде, 63), Бартоломеи, Джаси, Нзола (Пикколи, 82).

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