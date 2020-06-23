"Наполи" на выезде обыграл "Верону" в Серии А
"Наполи" обыграл "Верону" в матче 27-го тура чемпионата Италии.
В составе неаполитанцев голами отметились Аркадиуш Милик и Ирвин Лосано.
"Верона" - "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Милик, 38 - 0:1, Лосано, 90 - 0:1
"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович (Димарко, 84), Амрабат (Стемпиньски, 84), Дзакканьи (Сальседо, 70), Велозу, Верре (Пессина, 77), Ди Кармине (Паццини, 70).
"Наполи": Оспина, Хюсай (Гулям, 67), Кулибали, Ди Лоренцо, Максимович, Демме (Лоботка, 72), Аллан (Фабиан Руис, 67), Политано (Лосано, 84), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 72).
"Наполи" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, "Верона" расположилась на 8 строчке.
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