"Наполи" на выезде разобрался с "Беневенто"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Беневенто".

"Беневенто" – "Наполи" 0:2

Голы: Мертенс, 20 - 0:1, Гамшик, 47 - 0:2

"Беневенто": Пуджони, Коста, Летициа, Венути, Гимсити, Сандро (Дель Пинто, 83), Катальди, Джуричич (Мемушай, 68), Гильерме, Д'Алессандро, Бриньола (Кода, 63).

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски, 70), Жоржиньо (Диавара, 78), Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс (Рог, 76).

Предупреждение: Гимсити (73). | http://soccernews.ru