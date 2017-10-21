"Наполи" нацелился на Андре Силву

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы сделать предложение по трансферу 21-летнего португальца, если "россонери" не сумеют по итогам этого сезона попасть в Лигу Чемпионов.

Напомним, что прошлым летом "Милан" купил Силву за 38 миллионов евро. В активе форварда 11 матчей и 6 голов.

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