"Наполи" нацелился на Андре Силву

Теги миланнаполиандре силва

"Наполи" нацелился на Андре Силву

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы сделать предложение по трансферу 21-летнего португальца, если "россонери" не сумеют по итогам этого сезона попасть в Лигу Чемпионов.

Напомним, что прошлым летом "Милан" купил Силву за 38 миллионов евро. В активе форварда 11 матчей и 6 голов.

Не пропустите: Хиддинк может возглавить "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

С Днем Рождения, Арсен Венгер! "Арсенал" результативно обыгрывает "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 9 25
2 Интер Милан 9 23
3 Ювентус 8 19
4 Лацио 8 19
5 Сампдория 8 17
6 Рома 7 15
7 Кьево 9 15
8 Болонья 8 14
9 Торино 8 13
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Удинезе 8 6
14 Кальяри 8 6
15 Хеллас Верона 9 6
16 Кротоне 9 6
17 Дженоа 8 5
18 СПАЛ 8 5
19 Сассуоло 8 5
20 Беневенто 8 0
Полная таблица

топ-5 тегов