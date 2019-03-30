"Наполи" нацелился на Бареллу, которым интересуются топ-клубы АПЛ

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"Наполи" нацелился на Бареллу, которым интересуются топ-клубы АПЛ

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает II Matino, наставник неаполитанцев Карло Анчелотти видит в 22-летнем итальянце замену Аллану, которым интересуется ПСЖ.

Ранее интерес к Барелле проявляли топ-клубы АПЛ, а именно "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В этом сезоне на счету Бареллы один гол и два ассиста в 29 играх.

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