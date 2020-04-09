"Наполи" нацелился на бывшего лидера "Лацио"

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику лондонского "Вест Хэма" Фелипе Андерсону, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек ранее уже играл в Италии, отыграв пять сезонов в составе "Лацио".

В нынешнем сезоне 26-летний Андерсон провел за "Вест Хэм" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Контракт бразильца с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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