"Наполи" нацелился на Деулофеу

Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, руководство неаполитанцев планирует усилить атаку в случае попадания в групповой этап Лиги Чемпионов.

Сообщается, что "Барселона" согласится отпустить игрока, если подпишет Коутиньо или Усмана Дембеле.

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