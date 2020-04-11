"Наполи" нацелился на двух игроков из Украины

Теги наполидинамо киеввиталий миколенкотрансферы

"Наполи" нацелился на двух игроков из Украины

Сразу два игрока киевского "Динамо" могут продолжить карьеру в "Наполи", сообщает итальянская пресса.

Неаполитанцы проявляют интерес к защитникам Виталию Миколенко и Денису Попову. Рыночная стоимость первого оценивается в 9 миллионов евро, а второго - в 1,3 миллиона.

В текущем сезоне 20-летний Миколенко забил 3 мяча и сделал 7 ассистов в 30 матчах. 21-летний Попов за указанный период отличился 2 голами в 16 играх.

Не пропустите: Ананидзе назвал европейский клуб, в котором заиграл бы Джикия. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов