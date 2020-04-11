"Наполи" нацелился на двух игроков из Украины

Сразу два игрока киевского "Динамо" могут продолжить карьеру в "Наполи", сообщает итальянская пресса.

Неаполитанцы проявляют интерес к защитникам Виталию Миколенко и Денису Попову. Рыночная стоимость первого оценивается в 9 миллионов евро, а второго - в 1,3 миллиона.

В текущем сезоне 20-летний Миколенко забил 3 мяча и сделал 7 ассистов в 30 матчах. 21-летний Попов за указанный период отличился 2 голами в 16 играх.

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