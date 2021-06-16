"Наполи" нацелился на двух игроков сборной Украины

Фото: инстаграм Дениса Попова/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к защитникам киевского "Динамо" и сборной Украины Илье Забарному и Денису Попову, сообщает Areanapoli.it.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболистов в летнее трансферное окно. При этом бороться за Забарного придется с "Челси", который готов заплатить за украинца 10 миллионов евро. Что касается Попова, то он входит в сферу интересов "Милана".

В минувшем сезоне 18-летний Забарный провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Попова три забитых мяча в 25 поединках.

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