"Наполи" нацелился на двух игроков сборной Украины
Фото: инстаграм Дениса Попова/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к защитникам киевского "Динамо" и сборной Украины Илье Забарному и Денису Попову, сообщает Areanapoli.it.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболистов в летнее трансферное окно. При этом бороться за Забарного придется с "Челси", который готов заплатить за украинца 10 миллионов евро. Что касается Попова, то он входит в сферу интересов "Милана".
В минувшем сезоне 18-летний Забарный провел за "Динамо" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего Попова три забитых мяча в 25 поединках.
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|Болонья
|26
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|11
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