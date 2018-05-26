"Наполи" нацелился на экс-голкипера ПСЖ

Теги наполиториносальваторе сиригу

"Наполи" нацелился на экс-голкипера ПСЖ

Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Football Italia, в трансфере лично заинтересован новый наставник клуба Карло Анчелотти, который знаком с голкипером по совместной работе в ПСЖ.

Напомним, что нынешний голкипер "Наполи" Пепе Рейна летом переберется в "Милан".

Читайте также: Анчелотти хочет подписать в "Наполи" двух игроков ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Малага", не расставайся она со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов