"Наполи" нацелился на экс-голкипера ПСЖ

Вратарь "Торино" Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Football Italia, в трансфере лично заинтересован новый наставник клуба Карло Анчелотти, который знаком с голкипером по совместной работе в ПСЖ.

Напомним, что нынешний голкипер "Наполи" Пепе Рейна летом переберется в "Милан".

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