"Наполи" нацелился на экс-защитника "Челси" Аке

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы попытаются купить 24-летнего голландца в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

Аке является воспитанником "Челси". В "Борнмут" он перешёл в 2017 году, сыграл 72 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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