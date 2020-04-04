"Наполи" нацелился на Фирпо
Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо попал сферу интересов "Наполи".
Как сообщает Diario Sport, неаполитанцы уже связывались с игроком касательно возможного трансфера. Напомним, что каталонцы готовы отпустить футболиста за 20 миллионов евро.
Ранее интерес к Фирпо проявляла "Рома", а также игрок может войти в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса.
Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019 года. За это время он провел 17 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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