"Наполи" нацелился на Фирпо

Теги наполибарселонахуниор фирпотрансферы

"Наполи" нацелился на Фирпо

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо попал сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Diario Sport, неаполитанцы уже связывались с игроком касательно возможного трансфера. Напомним, что каталонцы готовы отпустить футболиста за 20 миллионов евро.

Ранее интерес к Фирпо проявляла "Рома", а также игрок может войти в сделку по трансферу Лаутаро Мартинеса.

Фирпо перешел в "Барселону" летом 2019 года. За это время он провел 17 игр, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: "Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

В УЕФА назвали крайние сроки завершения еврокубков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов