"Наполи" нацелился на форварда "Беневенто"

"Наполи" рассматривает вариант с приобретением форварда "Беневенто" Амато Чичиретти, сообщает Sky Sport Italia.

По информации ресурса, неаполитанцы хотят воспользоваться тем, что контракт 23-летнего футболиста с "ведьмами" истекает летом 2018 года, и заполучить его в январе по невысокой цене.

В этом сезоне Чичиретти сыграл за "Беневенто" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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