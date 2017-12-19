"Наполи" нацелился на форварда "Беневенто"

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"Наполи" нацелился на форварда "Беневенто"

"Наполи" рассматривает вариант с приобретением форварда "Беневенто" Амато Чичиретти, сообщает Sky Sport Italia.

По информации ресурса, неаполитанцы хотят воспользоваться тем, что контракт 23-летнего футболиста с "ведьмами" истекает летом 2018 года, и заполучить его в январе по невысокой цене.

В этом сезоне Чичиретти сыграл за "Беневенто" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. 

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