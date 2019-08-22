"Наполи" нацелился на форварда ЦСКА



"Наполи" проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Offside Squad в Twitter.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что итальянцы не делали предложение армейцам.

Напомним, что несколько недель назад ЦСКА отказался продавать Чалова "Кристал Пэлас" за 25 миллионов евро.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 92 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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