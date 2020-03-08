"Наполи" нацелился на форварда "Реала" Йовича



Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже общался с его агентом. "Реал" не планирует продавать форварда, но может согласиться отдать его в аренду.

Йович перешел "Реал" из "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний серб провел за королевский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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