"Наполи" нацелился на голкипера "Арсенала"

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"Наполи" нацелился на голкипера "Арсенала"

"Наполи" проявляет интерес к колумбийскому вратарю "Арсенала" Давиду Оспине, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В "Наполи" решили купить еще одного вратаря из-за провальной игры новичка команды Орестиса Карнезиса в товарищеском матче с "Ливерпулем" (0:5).

Альтернативным вариантом для "Наполи" является вратарь "Стандарда" Гильермо Очоа.

В прошлом сезоне 29-летний Оспина провел за "Арсенал" 21 матч и пропустил 20 голов.

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