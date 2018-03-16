"Наполи" нацелился на голкипера "Байера"

Вратарь "Байера" Бернд Лено может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, в услугах вратаря заинтересован "Наполи". Ориентировочная сумма трансфера составляет 25 миллионов евро.

Напомним, что Лено также находится в сфере интересов "Арсенала".

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