"Наполи" нацелился на хавбека "Барселоны"

Итальянский "Наполи" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Дениса Суареса, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже отказали "партенопейцам" в трансфере 24-летнего хавбека. Однако лидер чемпионата Италии намерен предпринять новую попытку заполучить игрока.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 16 матчах за "Барселону".