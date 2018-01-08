"Наполи" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Наполи" нацелился на хавбека "Барселоны"Итальянский "Наполи" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Дениса Суареса, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже отказали "партенопейцам" в трансфере 24-летнего хавбека. Однако лидер чемпионата Италии намерен предпринять новую попытку заполучить игрока.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" близок к подписанию Верди. | soccernews.ru

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